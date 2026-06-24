Si chiamava Giuseppe Salzillo, aveva 63 anni, viveva nel rione Marte di Marcianise e lavorava in una fabbrica della zona. È lui la vittima del tragico investimento ferroviario avvenuto nella tarda mattinata di oggi nei pressi della stazione di Marcianise, lungo la linea Caserta-Napoli via Aversa.

Marcianise, investito e ucciso da un convoglio alla stazione: morto Giuseppe Salzillo

L’uomo è stato travolto da un treno in transito e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polfer, il personale di RFI e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. L’incidente ha comportato la sospensione della circolazione ferroviaria in entrambe le direzioni, causando ritardi e disagi ai pendolari.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica della tragedia. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità marcianisana, in particolare nel rione Marte, dove Salzillo era molto conosciuto.