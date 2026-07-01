Terzigno, tentano l’assalto all’ufficio postale ma scappano a mani vuote

Tentato colpo ad un ufficio postale di Terzigno, nel vesuviano. Un gruppo di malviventi questa notte ha provato a forzare l’ingresso posteriore dell’ufficio postale di Corso Alessandro Volta, 343. Dopo aver fallito sono fuggiti all’udire delle sirene del 112.

Terzigno, Tentano il furto ad un ufficio postale ma falliscono

Secondo quanto riportato dai Carabinieri, un gruppo di malviventi, armato di cacciaviti e piede di porco, intorno all’una di notte ha provato a forzare una delle entrate dei locali delle Poste. Consapevoli dell’imminente arrivo delle forze dell’ordine hanno desistito e sono fuggiti poco prima dell’arrivo dei militari dell’Arma. I carabinieri del Comando di Boscoreale non sono riusciti infatti a cogliere i malviventi in flagrante.

Sul posto sono stati ritrovati gli attrezzi con cui il gruppo avrebbe provato a forzare l’ingresso. I malfattori sono ancora ignoti ai carabinieri che stanno indagando anche con l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.