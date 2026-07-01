Spari in piazza Santo Stefano a Melito, trovato un bossolo: paura tra i residenti

Un bossolo ritrovato in piazza e il racconto di diversi residenti che affermano di aver sentito alcuni spari nel cuore della notte. È quanto sarebbe accaduto a Melito, in piazza Santo Stefano. L’episodio, riportato da Melitonline, è ora al centro dell’attenzione e potrebbe rappresentare l’ennesimo campanello d’allarme in un territorio che da tempo fa i conti con episodi di microcriminalità e comportamenti violenti.

Spari nella notte in piazza Santo Stefano

Secondo le testimonianze raccolte, i fatti si sarebbero verificati intorno alla mezzanotte. Diversi residenti avrebbero udito distintamente alcuni spari provenire dalla centralissima piazza Santo Stefano, lungo via Roma. Nelle ore successive sarebbe stato rinvenuto un bossolo proprio nella zona segnalata dai cittadini. Un elemento che potrebbe confermare quanto riferito dai testimoni, anche se saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Residenti chiedono più controlli

Dopo quanto accaduto, torna a farsi sentire la richiesta di un rafforzamento dei controlli sul territorio. I cittadini chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle piazze e nei luoghi di ritrovo frequentati dai giovani durante le ore notturne, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza.

Al momento non risultano persone ferite né danni a veicoli o abitazioni. Saranno le eventuali verifiche investigative a stabilire se nella notte siano stati effettivamente esplosi colpi d’arma da fuoco e a individuare eventuali responsabili. Le indagini sono in corso.