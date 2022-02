Primark arriva al Centro Campania di Marcianise. Sono previste almeno 250 nuove assunzioni in uno dei parchi commerciali più grandi d’Italia. Il gruppo irlandese, già presente in diverse province del Paese, ha deciso di annunciare l’imminente apertura di un punto vendita in provincia di Caserta.

Primark apre a Marcianise al centro Campania: 250 posti di lavoro in arrivo

L’impatto economico ed occupazionale sul territorio sarà importante. Per completare lo staff, l’azienda specializzata in abbigliamento cerca 250 nuove figure professionali. I ruoli ricercati saranno quelle del manager, del responsabile di negozio e dell’addetto alle vendite. Primark è sul territorio nazionale dal 2016 ed è ad oggi presente in 7 città, alle quali Marcianise andrà presto ad aggiungersi.

A breve saranno aperte le selezioni per il personale del nuovo punto vendita nel Centro Commerciale Campania. E’ possibile candidarsi – appena sarà possibile – al link presente sul sito ufficiale dell’azienda irlandese. Chiunque fosse interessato potrà dunque tenere d’occhio l’apposita sezione sul sito ufficiale dell’azienda, nella quale, tra non molto, saranno sicuramente disponibili ulteriori informazioni. Primark è alla ricerca di nuove figure professionali non soltanto in provincia di Caserta.

Gli altri punti vendita

Al momento Primark è presente al Nord, in Centro e al Sud a Catania. Sono imminenti anche le aperture a Bologna, a Venezia e a Torino. La società irlandese ha deciso di espandersi nel mercato italiano, creando così anche nuove opportunità di lavoro.

Primark ad Arese (Milano)

Centro Commerciale, Via Eugenio Giuseppe Luraghi

Arese, Milano

Primark a Brescia

Via D’Antona e Biagi 9,

Roncadelle (BS)

Primark a Firenze

I Gigli, Via San Quirico

Campi Bisenzio, Firenze

Primark a Verona

Adigeo Shopping Centre

Viale delle Nazioni

Via Capernico, Verona

Primark a Rozzano

Centro Commerciale Il Fiordaliso

Via Eugenio Curiel, 25

Rozzano (Milano)

Primark a Roma

Centro Commerciale Maximo

Via Laurentina, 865

Primark a Catania

Centro commerciale Centro Sicilia