Un episodio sconcertante si è verificato ieri, 18 maggio, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Marcianise, dove un medico in servizio è stato aggredito da un noto pregiudicato della zona, il 40enne R.A., già sottoposto al regime di arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Marcianise, paziente non vuole attendere il referto e scaraventa scrivania contro il medico

L’uomo si era recato in ospedale nelle prime ore della sera lamentando un forte dolore toracico. Dopo il triage e in attesa degli accertamenti radiologici, ha iniziato a mostrare segni di impazienza. In un crescendo di tensione, ha richiesto con insistenza di poter lasciare il Pronto Soccorso prima di aver ricevuto il referto medico e l’esame radiologico.

Da qui è andato in escandescenza e ha scaraventato una scrivania addosso al medico di turno, provocandogli un forte trauma all’anca. Tutto ripreso dalle telecamere. Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri. Il 40enne è stato poi ricoverato nello stesso ospedale dopo che gli è stata diagnostica una polmonite. L’episodio riaccende i riflettori sulla necessità di garantire maggiore tutela a chi lavora nei reparti di emergenza, troppo spesso teatro di violenze e intimidazioni.