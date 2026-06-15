Napoli, violenza all’Ospedale del Mare: feriti due infermieri, sospesi gli accessi non urgenti

Ancora tensione e violenza all’interno di una struttura sanitaria napoletana. Nel pomeriggio di domenica, il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare è stato teatro di una grave aggressione che ha coinvolto personale sanitario e addetti alla sicurezza.

Napoli, violenza all’Ospedale del Mare: feriti due infermieri

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato nell’area del Triage, dove una richiesta di informazioni da parte di un cittadino avrebbe rapidamente degenerato. Nel giro di pochi minuti la situazione è precipitata, dando vita a momenti di forte caos che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il bilancio dell’episodio è pesante: un infermiere è stato colpito con una testata, mentre un collega ha ricevuto uno schiaffo nel tentativo di riportare la calma. Durante i disordini sono stati inoltre danneggiati alcuni arredi del reparto. Tra gli episodi più gravi segnalati, anche il tentativo di sottrarre l’arma in dotazione alla guardia giurata presente nella struttura.

Sospesi gli accessi non urgenti

La violenza ha generato paura tra pazienti e accompagnatori, con il pronto soccorso che per alcuni momenti ha visto compromessa la normale attività assistenziale. Per tutelare operatori e utenti, la direzione sanitaria ha disposto la temporanea sospensione degli accessi per i codici meno gravi, garantendo assistenza esclusivamente ai casi urgenti.

Quello registrato all’Ospedale del Mare rappresenta il nono episodio di aggressione denunciato dall’inizio del 2026 nelle strutture dell’Asl Napoli 1. Il totale degli eventi segnalati tra le aziende sanitarie Napoli 1 e Napoli 2 sale così a 18 casi nei primi mesi dell’anno, confermando una crescente emergenza per il sistema sanitario del territorio.