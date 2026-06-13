Incendio all’ospedale di Sorrento, pazienti in barella all’esterno: evacuato il pronto soccorso

Momenti di paura questa mattina all’ospedale di Sorrento, dove un incendio sviluppatosi in un’area esterna della struttura ha fatto scattare il piano di emergenza. Per precauzione è stato evacuato il pronto soccorso e diversi pazienti sono stati trasferiti in aree sicure dell’ospedale. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco e la squadra antincendio interna, che hanno contenuto le fiamme evitando conseguenze più gravi.

Evacuato il pronto soccorso

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata. I pazienti meno gravi sono stati accompagnati nel cortile all’ingresso dell’ospedale, mentre quelli che necessitavano di maggiore assistenza sono stati trasferiti in reparti non interessati dall’emergenza.

A causa della situazione, la struttura sanitaria ha temporaneamente sospeso i ricoveri, garantendo assistenza esclusivamente ai pazienti più gravi classificati in codice rosso.

L’incendio partito da un deposito esterno

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un deposito situato all’esterno dell’ospedale, dove erano custoditi cartoni, imballaggi e altro materiale facilmente infiammabile.

Il fumo generato dall’incendio si è rapidamente diffuso in diverse aree della struttura, provocando preoccupazione tra i pazienti e i loro familiari, molti dei quali si sono recati sul posto per avere notizie dei propri cari ricoverati.

Sul posto anche il sindaco di Sorrento

A seguire da vicino l’evolversi della situazione è stato anche il neo sindaco di Sorrento, Corrado Fattorusso, che si è recato presso l’ospedale per monitorare le operazioni e coordinare eventuali interventi di supporto a pazienti e personale sanitario.

L’Asl Napoli 3: “Nessun danno a persone”

L’emergenza è rientrata nel giro di poche ore. In una nota ufficiale, l’Asl Napoli 3 Sud ha chiarito che l’incendio non ha provocato danni a persone o strutture.

“Intorno alle 7.45 l’area esterna dell’ospedale di Sorrento è stata interessata da un incendio. L’innesco molto probabilmente è avvenuto per la presenza di numerosi imballi. L’episodio non ha causato alcun danno a persone e cose. Immediato l’intervento della squadra antincendio interna e successivamente dei Vigili del Fuoco”, si legge nella comunicazione diffusa dall’azienda sanitaria.

Emergenza rientrata, proseguono gli accertamenti

Le autorità competenti stanno ora effettuando gli accertamenti necessari per chiarire con esattezza le cause del rogo. Nel frattempo la situazione è tornata sotto controllo e l’ospedale sta progressivamente riprendendo le normali attività assistenziali.