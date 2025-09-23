Marcianise, marcia silenziosa in ricordo degli operai deceduti all’Ecopartenope

Una marcia silenziosa, composta, senza striscioni né magliette. È quella che si è svolta oggi pomeriggio a Marcianise per ricordare i tre operai napoletani morti in seguito all’esplosione di un silos all’Ecopartenope, nella zona industriale della città casertana. Il corteo è partito da piazza Umberto I e ha attraversato alcune strade del centro. Un corteo raccolto, complice anche il maltempo che ha frenato la partecipazione. L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Antonio Trombetta, è stata un modo per riportare l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro. Tra i presenti anche don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, da anni in prima linea nelle battaglie civili.

