Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provincia, un’iniziativa fortemente voluta dal Garante Don Salvatore Saggiomo e presentata nel corso di una tavola rotonda che ha riunito i direttori degli istituti penitenziari del territorio.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sui temi della giustizia e del reinserimento sociale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del carcere non solo come luogo di detenzione, ma anche come spazio di recupero e inclusione.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente della Provincia di Caserta, Aneto Colombiano, che ha evidenziato l’importanza di creare sinergie tra istituzioni per garantire maggiore attenzione ai diritti delle persone detenute. Presente anche il vescovo di Caserta e Capua, monsignor Pietro Lagnese.

L’Osservatorio sarà dedicato alla memoria di don Peppe Diana, figura simbolo della lotta per la legalità, a testimonianza di un impegno che guarda alla dignità umana e al reinserimento sociale come pilastri fondamentali.