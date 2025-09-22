Marcianise, operai morti nell’esplosione: disposta autopsia. Domani marcia per le vittime

Proseguono le indagini sull’esplosione all’Ecopartenope di Marcianise, costata la vita a tre persone lo scorso venerdì. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, dopo aver sequestrato l’impianto, che si occupa della raccolta e lo smaltimento di rifiuti pericolosi, e dopo aver aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, si prepara a disporre l’autopsia sui corpi delle vittime, che sarà affidata all’istituto di Medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Marcianise, operai morti nell’esplosione: disposta autopsia

A perdere la vita nell’incidente sono stati Pasquale De Vita, titolare dell’azienda, il responsabile della sicurezza Ciro Minopoli, e l’operaio Antonio Donadeo. I tre erano impegnati in lavori di manutenzione al silos quando si è verificata la deflagrazione. Secondo una prima relazione dell’Asl di Caserta, l’esplosione potrebbe essere stata innescata da una scintilla entrata in contatto con i vapori degli oli esausti. Si tratta di una delle ipotesi al centro dell’inchiesta della Procura.

Domani marcia per le vittime

Venerdì, intanto, in Prefettura è stata convocata una riunione dell’Osservatorio provinciale sulla sicurezza sul lavoro, con la partecipazione di tutti gli enti competenti. il sindaco Antonio Trombetta ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali e annunciato per domani pomeriggio una marcia in ricordo delle vittime. Un’iniziativa per richiamare l’attenzione anche sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.