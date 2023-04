Momenti di paura ieri al Centro Commerciale Campania dove una donna si è sentita male nel pomeriggio di ieri mentre era impegnata a fare shopping. Sul posto p giunta l’ambulanza.

Malore al centro commerciale Campania, donna si accascia a terra davanti a tutti

Vittima del malore è stata una donna di 50 anni. La cliente si trovava nei pressi della sede di Mondo Convenienza di Marcianise, all’interno del parco commerciale del Centro Campania quando si è piegata al suolo sotto gli occhi degli altri clienti.

A quel punto si è temuto il peggio: la donna non reagiva ed era appena cosciente. Immediatamente è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sembra sia fuori pericolo di vita e ha ricevute le cure mediche necessarie. Secondo quanto riporta Casertace, la 50enne è stata colpita da un lipotimia, una sincope in forma meno grave mentre

Il precedente

La 50enne si è accasciata a terra a causa di una lipotimia, una sincope in forma meno grave. Si sottoporrà a una serie di esami medici per ricostruire le cause del malore e scongiurare altri episodi simili. Purtroppo il Centro Campania, lo scorso dicembre, è stato teatro di una tragedia: anche in quella circostanza, durante lo shopping natalizio, una donna di Frattamaggiore, Lucia Pezzella, si sentì male mentre era in compagnia del figlio. Morì poco dopo durante il trasporto in ambulanza.