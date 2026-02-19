Marano, raccolta rifiuti: parte campagna di sensibilizzazione sulla differenziata

Parte a Marano una nuova campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. L’iniziativa rientra nel nuovo servizio integrato di igiene urbana. Questa mattina la presentazione ufficiale al municipio, durante una conferenza stampa in cui Marano Ambiente, la società che si occupa della gestione dei rifiuti, ha illustrato il nuovo calendario di conferimento.

Ai cittadini verranno distribuiti bidoni e bidoncini per la raccolta porta a porta. Nei prossimi giorni sono previsti incontri pubblici, affissioni in città e il coinvolgimento delle scuole. Verrà attivata anche un app per consultare orari e modalità di raccolta. Tra i presenti, anche il commissario prefettizio Fabio Giombini.