Sono scesi in piazza questa mattina, alle ore 11, in piazza Escrivà, i cittadini di Marano per denunciare una situazione ritenuta ormai inaccettabile sul fronte dell’assegnazione degli alloggi popolari. A distanza di tre anni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, nonostante la presenza di alloggi disponibili, nessuna assegnazione è stata ancora effettuata.

Marano, protesta per gli alloggi popolari: cittadini in piazza dopo tre anni di attesa

La mobilitazione è scattata anche alla luce della pubblicazione di un nuovo bando e della successiva formazione di una nuova graduatoria, che rischia di penalizzare ancora una volta gli aventi diritto, dopo un’attesa pluriennale. Gli immobili in questione sono alloggi confiscati alla criminalità organizzata o acquisiti al patrimonio comunale in seguito a sequestri per abusivismo edilizio, destinati all’edilizia residenziale pubblica.

In piazza erano presenti anche il consigliere regionale Rosario Andreozzi e il segretario regionale di Federinquilini Gaetano Oliva, che hanno chiesto un incontro tra una delegazione di cittadini e la Commissione straordinaria che attualmente amministra il Comune di Marano. L’obiettivo è fare chiarezza e ottenere risposte concrete su diritti, legalità e trasparenza amministrativa.

Le interviste

