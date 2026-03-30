Identificato e rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Marano il presunto aggressore che ieri sera ha accoltellato due 16enni a Marano, in provincia di Napoli. Si tratta di F.V., un 15enne incensurato.

Marano, accoltellati due 16enni: identificato e rintracciato l’aggressore. Ha 15 anni

Il ragazzo è stato denunciato e deve rispondere di lesioni aggravate. I due 16enni accoltellati ieri sera in via Falcone sono stati trasportati negli ospedali di Pozzuoli e Giugliano. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Più grave quello ricoverato a Giugliano, giunto infatti in codice rosso al pronto soccorso del San Giuliano.

Alla base della lite futili motivi, forse uno sguardo di troppo che avrebbe acceso gli animi e spinto il 15enne a estrarre un coltello ferendo entrambi i cugini. L’aggressione si è consumata nell’area parcheggio dello stadio Nuvoletta, dove da pochi giorni sono installate delle giostrine.