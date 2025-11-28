Marano, Movimento 5 stelle: dopo il successo elettorale delle regionali arriva l’appello alla città

MARANO DI NAPOLI – A seguito dei risultati delle recenti elezioni regionali, il Movimento 5 Stelle si afferma ancora una volta come prima forza politica nella città di Marano di Napoli. Il risultato è stato commentato dal Referente del Gruppo Territoriale del M5S di Marano, Luca Preziuso, che ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Ringraziamo i cittadini maranesi che con il loro voto confermano il Movimento 5 Stelle prima forza politica, come già accaduto alle scorse elezioni europee. Siamo pronti a intraprendere, insieme a tutti quelli che vorranno, un percorso che porti a un’amministrazione stabile e competente per il futuro della nostra città, e che veda coinvolti cittadini, professionisti e persone attive in ogni settore, impegnati per il bene comune. Confidiamo che in tanti vogliano abbracciare questo progetto che è innanzitutto civile, e che potrà poi diventare anche politico. Le priorità da affrontare sono chiare: Sanità, Lavoro, Trasporti e Istruzione. Con Roberto Fico presidente di Regione, vogliamo avviare un cammino proficuo per cambiare le sorti della comunità di Marano, a cui apparteniamo e che amiamo profondamente.”

Il Movimento 5 Stelle di Marano di Napoli, forte del sostegno espresso dai cittadini, si prepara dunque a intensificare il proprio impegno sul territorio, ponendo le basi per un progetto amministrativo di ampio respiro, focalizzato sulle esigenze primarie della comunità locale.

Ufficio Stampa

Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Marano di Napoli