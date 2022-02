Marano. Stava facendo footing quando una Smart l’ha improvvisamente investita. Ad essere travolta da un’auto una donna di 47 anni, originaria di Marano. L’incidente si è verificato ieri mattina, 6 febbraio, intorno alle 11:30, all’incrocio di via Lazio, angolo via De Curtis.

Marano, investita da un’auto mentre fa footing: corsa in ospedale per una 47enne

Come anticipa InterNapoli, la vettura proveniva da via Lazio e mentre stava per svoltare – per cause ancora da accertare – ha travolto la signora impegnata ad allenarsi. Subito dopo l’investimento, il conducente ha provveduto a prestare i primi soccorsi.

Sul posto è intervenuto un militare della locale Compagnia, fuori dal servizio, che ha assisto la donna e allertato il 118. I sanitari hanno così trasportato la 47enne al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano: qui medici l’hanno visitata e ricoverata per i traumi riportati in seguito all’investimento. Le sue condizioni non sono gravi.