Marano in ansia per Sabatino: il 37enne scomparso a Tenerife da giorni

Ore di angoscia e apprensione per la famiglia Di Costanzo che da giorni non ha più notizie di Sabatino, 37enne di Marano scomparso a Tenerife. Il giovane si trovava nelle Isole Canarie e da venerdì 30 gennaio 2026 si sono perse completamente le sue tracce.

Sabatino era nel sud dell’isola, tra Los Cristianos, Las Américas e Costa del Silencio, dove alloggiava in un ostello. L’ultimo contatto risale alle 11:45 circa, quando ha effettuato una chiamata alla madre. Da quel momento il telefono risulta irraggiungibile e ogni tentativo di rintracciarlo è fallito.

L’identikit del 37enne

Sabatino è alto circa 1 metro e 70, ha una corporatura media, è pelato e ha occhi verdi. Presenta tatuaggi su una gamba e su un braccio, alcune cicatrici, una cicatrice sulla fronte ed è solito portare la barba.

Denuncia presentata e appello

La denuncia di scomparsa è stata già presentata in Italia, ma al momento non sono emerse informazioni utili. Familiari e amici chiedono la massima collaborazione, soprattutto a chi si trova a Tenerife, affinché segnali eventuali avvistamenti alle forze dell’ordine.