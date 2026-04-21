Napoli, evade dai domiciliari e tenta la fuga: arrestato 37enne di Marano

Notte di controlli a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne di Marano con l’accusa di evasione. L’uomo era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare ma è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione.

Il controllo al Vomero

L’arresto è avvenuto in via Ottavio Caiazzo, nel quartiere Vomero, durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del locale Commissariato. I poliziotti hanno notato il 37enne che, alla loro vista, ha tentato di sottrarsi al controllo, insospettendo gli operatori.

Dopo averlo fermato, gli agenti hanno effettuato gli accertamenti del caso, scoprendo che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari. Il suo tentativo di allontanarsi ha quindi configurato il reato di evasione.

Arresto e conseguenze

Il 37enne è stato immediatamente arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono i controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini.