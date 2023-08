Dopo giorni di agonia è morto Raffaele Bianco, il 28enne maranese titolare di una nota pizzeria a Calvizzano. Inutile il tentativo dei medici di tenerlo in vita.

Calvizzano e Marano in lutto: Raffaele Bianco non ce l’ha fatta

Come anticipa Terranostra, il giovane era ricoverato in fin di vita all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Lo scorso 4 agosto era rimasto vittima di un grave incidente lungo corso Italia, nel territorio di Mugnano. In sella al suo scooter, si scontrò frontalmente con una macchina proveniente dal senso di marcia opposto. L’impatto fu devastante.

Nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. Oggi è sopraggiunto il decesso. Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei suoi funerali. La data delle esequie, però, non è stata ancora fissata.