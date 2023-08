Sono ore di apprensione per le comunità di Marano e Calvizzano. Raffaele Bianco, 28 anni, lotta tra la vita e la morte dopo un drammatico incidente avvenuto ieri su Corso Italia, nel comune di Mugnano.

Calvizzano e Marano pregano per Raffaele: in fin di vita dopo incidente

Raffaele era alla guida della sua moto quando, in circostanze da chiarire, si sarebbe scontrato frontalmente con una Fiat Panda proveniente dal senso di marcia opposto. Dopo l’impatto, è stato ricoverato all’ospedale di Pozzuoli, dove versa in gravissime condizioni. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Conosciuto da tutti come un ragazzo umile e perbene, Raffaele, originario di Marano, è noto per essere il titolare di un locale a Calvizzano, la pizzeria-friggitoria “O Russ”.”Vi chiedo umilmente e con grande cuore di pregare per lui affinché possa ritornare presto alla sua vita di sempre, Raffaele è un mio carissimo amico e benvoluto da tutti”, ha scritto Salvatore. “Raffaele non mollare, Dio confidiamo in te”, il commento di Miriam.

Il commento del sindaco

Della vicenda si è interessato in queste ore anche il sindaco Giacomo Pirozzi, che ha commentato la vicenda invitando la cittadinanza a pregare per il giovane: “Stanotte, purtroppo, Raffaele Bianco pizzaiolo della attività commerciale “O’ Russ” di Calvizzano è stato sbalzato violentemente a terra mentre guidava il suo motorino. In questo momento rivolgiamo tutte le nostre preghiere al cielo. Chiediamo al signore di aiutare questo ragazzo. Siamo vicini alla famiglia di questo bravissimo giovane che ha solo 28 anni e l’abbiamo conosciuto per essere un grande lavoratore. Forza Raffaele non mollare”.