Vendeva la droga online attraverso un noto social network. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Marano, droga in vendita tramite i social: polizia fa irruzione in casa e arresta 42enne

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 42enne dove hanno rinvenuto 104 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 3 chili e 3oo grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’attività d’indagine esperita ha consentito agli agenti di scoprire un vero e proprio mercato online. L’attività illecita, infatti, avveniva attraverso un canale social dove la sostanza stupefacente veniva pubblicizzata e venduta, eliminando, così, i rischi legati al momento di consegna della droga tra venditore e acquirente.