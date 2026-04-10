Droga spedita tramite servizi postali, la base in provincia di Napoli

Una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, finalizzata a contrastare il traffico di droga su scala nazionale, ha portato alla scoperta di una base operativa nel Napoletano. In questo laboratorio venivano preparate le sostanze stupefacenti e successivamente spedite in diverse zone d’Italia tramite servizi postali. All’interno della struttura i militari hanno fermato due individui, poi arrestati, e sequestrato circa 10 chilogrammi di droga.

L’operazione ha preso avvio da un precedente sequestro effettuato a Caltanissetta, che ha consentito agli investigatori di ricostruire l’intera rete criminale, individuando a Napoli il centro di coordinamento dell’attività illecita. I due arrestati, trasferiti in carcere, sono stati condannati con rito abbreviato a quattro anni di detenzione e a una sanzione di 14mila euro. Secondo le stime iniziali, la sostanza sequestrata avrebbe un valore di circa 100mila euro, mentre il giro d’affari complessivo dell’organizzazione raggiungerebbe i 2 milioni di euro.

Le indagini hanno inoltre rivelato che i responsabili promuovevano la vendita di cocaina, hashish e marijuana attraverso i social network, utilizzando poi spedizioni postali o corrieri per la consegna agli acquirenti. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di circa 500 destinatari delle spedizioni su tutto il territorio nazionale: i loro nominativi saranno ora trasmessi ai reparti territoriali della Guardia di Finanza per ulteriori verifiche.