Marano, domani il giorno del lutto: alle 16 i funerali della 31enne Marilena Romano

Si terranno domani alle 16, presso la Parrocchia di S. Rocco a Marano i funerali di Marilena Romano, l’infermiera 31enne tragicamente morta in un incidente avvenuto sulla SS 7 Quater Domiziana tra Lago Patria e Varcaturo.

Marano, oggi il giorno del lutto: alle 16 i funerali della 31enne Marilena Romano

A dare l’annuncio delle esequie il padre Camillo, la madre Paola, la sorella Rosanna, il cognato e tutti gli amici e gli zii. Oggi verrà allestita la camera ardente presso la casa funeraria “Funeral Center” in via Gian Battista a Villaricca. Domani l’ultimo saluto.

La salma di Marilena è stata liberata dall’autorità giudiziaria e restituita alla famiglia dopo l’esame autoptico, necessario per ricostruire le esatte cause del decesso. La giovane era in sella alla sua moto sabato pomeriggio quando, in circostanza da chiarire, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, ha urtato contro il guardrail e poi è stata investita da un’automobile sopraggiunta in quel momento. Purtroppo per l’infermiera della postaziona del 118 di Marano non c’è stato niente da fare e la corsa presso l’ospedale di Pozzuoli si è rivelata inutile.