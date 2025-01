Incidente mortale tra Varcaturo e Lago Patria, Marilena cade da moto e viene investita da auto

Si chiamava Marilena Romano l’infermiera 31enne deceduta nel tragico incidente avvenuto sabato pomeriggio sulla Strada Statale SS 7 Quater Domitiana, tra le uscite di Varcaturo e Lago Patria. Fatale la passione della giovane per la moto. In circostanze ancora da chiarire, la ragazza ha perso il controllo della sua Kawasaki finendo contro un’auto.

Incidente tra Varcaturo e Lago Patria, Marilena cade dalla moto e viene investita da un’auto

La corsa della ragazza è finita contro il guardrail della Domiziana nei pressi di uno svincolo. A seguito dell’impatto, è caduta dal mezzo a due ruote ed è stata investita da un’auto che sopraggiungeva. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, tra cui i suoi stessi colleghi del 118, e il trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, per la giovane infermiera non c’è stato nulla da fare.

Marilena Romano era conosciuta per la sua dedizione al lavoro e la passione per la vita. Appassionata di equitazione e sportiva, era apprezzata dai colleghi per la sua umanità e professionalità. Solo pochi giorni prima, il 12 gennaio, era rimasta coinvolta in un altro incidente stradale mentre era a bordo di un’ambulanza del 118 a Marano, dal quale era uscita illesa.

Le indagini

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità e tra i colleghi. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la perdita di una professionista straordinaria. Le indagini sono affidate ai Carabinieri. I militari dell’Arma della Compagnia di Giugliano stanno indagando per determinare le esatte dinamiche dell’incidente. Con molta probabilità la Procura di Napoli Nord disporrà l’autopsia sul corpo di Marilena.