Due colpi messi a segno nel giro di pochi minuti e con un copione quasi identico hanno scosso la serata di ieri. Entrambi a distanza di venti minuti l’uno dall’altro e tutti e due consumati nelle strade del centro di Marano.

Marano, criminalità scatenata: due minorenni rapinati in strada nel giro di venti minuti

Come anticipa Terranostranews, il secondo episodio, in ordine temporale, è avvenuto intorno alle 22:40 tra via Nuvoletta e l’incrocio con via Lazio. Vittima un ragazzo di 16 anni, avvicinato da due individui con il volto coperto che gli hanno portato via il telefono cellulare. Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero mossi a bordo di uno scooter di grossa cilindrata; uno dei due sarebbe stato armato di pistola.

Pochi minuti prima, verso le 22:20, un’altra rapina si era consumata in via Arafat. Anche in questo caso nel mirino è finita una minorenne di 16 anni. La giovane sarebbe stata affiancata da due persone con il viso travisato, in sella a un motociclo, e costretta a consegnare lo smartphone prima che i rapinatori si dileguassero rapidamente.

Le modalità analoghe dei due assalti fanno ipotizzare che dietro entrambi gli episodi possano esserci gli stessi responsabili, anche se le indagini sono ancora in corso. Il fatto che i due avessero il volto coperto rende più difficoltosa l’identificazione. Fortunatamente non si registrano feriti. I genitori dei ragazzi coinvolti hanno sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri.

Il precedente a Giugliano

I due episodi si collegano a quello successo a Giugliano nella serata di ieri, dove due malviventi in sella a uno scooter senza targa hanno derubato un gruppo di ragazzini. Non si esclude che ad agire sia la stessa coppia di malviventi.