Paura a Giugliano, armati di pistola rapinano ragazzi: in fuga con borse e smartphone

Rapina in centro a Giugliano, armati di pistola portano via cellulari e borse. Erano da poco trascorse le 10:30 di ieri, domenica 1 marzo, quando due giovani a bordo di uno scooter senza targa hanno messo a segno una rapina ai danni di una di coppia di ragazzini a bordo di una minicar. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi – armati di pistola, probabilmente una replica – hanno avvicinato i giovani e, sotto minaccia, si sono fatti consegnare borsa e telefoni cellulari. Momenti di forte tensione quando uno dei rapinatori ha puntato l’arma contro uno dei ragazzini, costringendoli a cedere gli oggetti personali.

Genitori pronti a sporgere denuncia

La vicenda ha scosso le famiglie coinvolte. Questa mattina i genitori delle vittime si recheranno presso i Carabinieri per sporgere denuncia e fornire tutti gli elementi utili alle indagini. Fondamentali potrebbero essere le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze delle vittime, che potrebbero aiutare a identificare i responsabili.

Allarme sicurezza: episodio simile a Qualiano

Un caso analogo si era verificato la settimana scorsa a Qualiano, dove modalità simili avevano destato preoccupazione tra residenti e commercianti. Cresce l’allarme tra i cittadini per una situazione che molti definiscono “fuori controllo”, soprattutto per la giovane età delle vittime prese di mira in pieno giorno e in una zona centrale della città.