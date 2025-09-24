Una città in tilt quella che si presenta questa mattina, 23 settembre, dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città. Giugliano sommersa dalla pioggia e strade trasformate in fiumi in piena. Le situazioni più critiche si segnalano in via Oasi Sacro Cuore, via Spazzilli, via San Francesco d’Assisi, via Santa Caterina da Siena, via Verdi, via Colonne e nei pressi della metropolitana.

Maltempo su Giugliano, strade allagate e traffico in tilt in diverse zone della città

Gli allagamenti hanno paralizzato il traffico cittadino, con auto incolonnate anche in centro. I tempi di percorrenza delle principali arterie comunali (da via Cumana a via Colonne) si sono prolungati all’inverosimile. Non si registrano per fortuna feriti ma alcuni automobilisti hanno dovuto fare i conti con guasti meccanici o con pneumatici forati che hanno avuto ulteriori ripercussioni sulla circolazione stradale.

Allagamenti nell’agro aversano

Situazioni di disagio arrivano anche dall’agro aversano, dove la tempesta di questa mattina ha provocato danni e allagamenti tra Aversa (via Linguiti e via Fermi), Carinaro, Trentola Ducenta (via circumvallazione e via Giorgia) e Lusciano. Anche qui traffico bloccato e macchine impantanate nell’acqua. Le previsioni meteo annunciano un miglioramento nel pomeriggio, mentre in mattinata non si escludono ulteriori rovesci a carattere temporalesco.