Allerta meteo gialla in Campania per la giornata di oggi, 6 novembre. L’avviso della Protezione Civile riguarda anche Napoli e la sua area metropolitana. Sono previste precipitazioni e possibili temporali, con potenziali criticità legate ad allagamenti e disagi alla viabilità. L’allerta è in vigore dalle ore 13 di oggi fino alle 10 di domani, sabato 7 novembre.

Allerta meteo gialla in Campania: previste piogge fino a domani mattina

Dal provvedimento sono escluse le zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Si prevedono precipitazioni, anche intense a scala locale con conseguente rischio idrogeologico a causa di ruscellamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi in più punti e frane dovute alla fragilità dei suoli determinata anche dagli incendi che hanno interessato il territorio.