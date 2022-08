Dopo il nubifragio che si è abbattuto ieri in Campania, un nuovo avviso di criticità meteo per piogge e temporali è stato diramato dalla Protezione Civile. L’allerta sarà valido dalle 12 alle 21 di domani, sull’intero territorio regionale.

Maltempo in Campania, prorogata allerta meteo per piogge e temporali

Si prevedono ancora rovesci e temporali sparsi, anche intensi con conseguente rischio idrogeologico. “I temporali saranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi”, fa sapere la protezione civile della Regione Campania.

Previsti anche “possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio”. Ieri, a causa del maltempo, si sono registrati numerosi danni in Campania. Soprattutto in provincia di Avellino, come nel caso di Monteforte Irpino, dove a seguito di violenti temporali le strade sono state attraversate da una colata di acqua e fango che ha travolto le auto in sosta e causato gravi disagi. Strade allegate, tombini saltati e alberi crollati anche nel Casertano, dove due ragazzi sono rimasti feriti. I danni del maltempo si sono registrati anche in Costiera Sorrentina, al punto che è stato chiuso al traffico l’incrocio di Marano che porta tra l’accesso alla città e via degli aranci e corso Italia per consentire le riparazioni.