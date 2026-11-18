È stata scoperta l’identità dell’individuo che si nascondeva dietro le email che sono state inviate il 11,12 e il 16 novembre che informavano sull’esistenza di un ordigno in oltre 10.000 istituti scolastici in Italia, tra cui alcuni anche in Campania e in Provincia di Napoli, e che ha portato all’evacuazione di 300 scuole. Il Servizio di Polizia Postale e di sicurezza cibernetica ha avviato le attività investigative sul presunto “autore” dell’email, coordinando le attività dei Centri Operativi presenti su tutto il territorio nazionale. In una nota le autorità fanno sapere che dalle indagini svolte, anche tramite la cooperazione internazionale, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che si identifica con lo pseudonimo di “Mikhail Andropov” e alla sua ubicazione negli USA.

Allarme bomba: chi c’è dietro le email sospette?

Le email che erano state inviate agli istituti scolastici, ad eccezione di alcuni singoli casi, recavano tutte la firma “Mikhail Andropov”, pseudonimo utilizzato da un soggetto che si autodefiniva leader del cosiddetto “Vilayat del Misoginistan”. Una denominazione che richiama riferimenti differenti: “Andropov”, nome dell’ex capo del KGB; “Vilayat”, termine della nomenclatura jihadista riferito al controllo armato di una regione; e “Misoginistan”, espressione riconducibile alla sottocultura radicale misogina russa dello “Stato Maschile”.

Scoperta l’identità reale di Andropov: è negli Stati Uniti

Un importante elemento investigativo è stato acquisito dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, ha approfondito il contenuto di una PEC, ricevuta anche dall’Ambasciata italiana a Washington D.C., con la quale il mittente denunciava l’utilizzo improprio della propria identità digitale. Nella comunicazione, il soggetto, presentatosi come G. B., dichiarava di risiedere negli Stati Uniti e di utilizzare online lo pseudonimo “Mikhail Andropov” per ragioni di sicurezza personale. Riferiva, inoltre, di essere stato contattato sui social network da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole, precisando di essere completamente estraneo ai fatti.

Gli elementi investigativi acquisiti dal Centro Operativo di Napoli hanno consentito di attivare tempestivamente i canali di cooperazione internazionale di polizia. Infatti, il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è riuscito ad identificare il mittente della comunicazione e localizzarlo a Phoenix, in Arizona (USA). L’individuazione di G.B. è stata resa possibile anche grazie al fondamentale scambio informativo ed operativo in materia di cooperazione di polizia con le autorità statunitensi assicurato dallo S.C.I.P., il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno.

Il soggetto, sentito dall’F.B.I. e da personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, ha confermato di aver inoltrato l’e-mail all’Ambasciata italiana a Washington e al C.O.S.C. di Napoli, nonché di utilizzare online lo pseudonimo “Mikhail Andropov”. L’F.B.I. ha smentito qualsiasi coinvolgimento di G.B. nell’invio massivo delle e-mail minatorie agli istituti scolastici italiani.