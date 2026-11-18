Un pasto destinato alla madre di un neonato ricoverato in Pediatria all’ospedale di Caserta sarà sottoposto ad analisi di laboratorio dopo che la famiglia ha segnalato di aver trovato una piccola larva nella vaschetta. I genitori del bambino, che ha tre mesi, hanno denunciato anche presunte carenze nella pulizia della stanza e nella manutenzione degli arredi. La segnalazione, accompagnata da fotografie, è stata trasmessa al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e al consigliere regionale di Avs Carlo Ceparano, componente della Commissione Sanità.

Secondo la famiglia, durante il ricovero la stanza non sarebbe stata pulita a fondo. Le immagini inviate ai due esponenti di Avs mostrerebbero poltrone per gli accompagnatori usurate e macchiate, sbarre della culla riparate con nastro adesivo e bocchette di aerazione fissate con scotch. Nelle foto si vedrebbero anche dispenser del sapone divelti e sanitari appoggiati su basamenti di fortuna.

La richiesta di verifiche

Borrelli e Ceparano hanno chiesto alla direzione generale e alla direzione sanitaria dell’Aorn di Caserta di intervenire. “Se quanto riferito e mostrato nelle immagini – a partire dal presunto ritrovamento di una larva nel cibo fino alle condizioni di scarsa manutenzione e pulizia denunciate – dovesse trovare pieno riscontro, ci troveremmo di fronte a una situazione inaccettabile, a maggior ragione perché riguarda un reparto dove sono assistiti neonati e pazienti fragili. Per questo motivo chiediamo alla direzione generale e alla direzione sanitaria dell’ospedale di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso, accertando sia le condizioni igienico-sanitarie dei locali e degli arredi sia la qualità e il controllo della filiera della ristorazione ospedaliera”, dichiarano i due esponenti di Avs.

La replica dell’ospedale

Il direttore generale dell’Aorn di Caserta, Gennaro Volpe, ha riferito che l’azienda ha avviato subito gli accertamenti sul pasto. “Da una prima verifica ad occhio nudo, eseguita sulla pietanza servita alla mamma del bimbo ricoverato in Pediatria, non è risultata la presenza di corpi estranei. È partita parallelamente la procedura di rintracciabilità degli alimenti, la quale ha escluso che nel prodotto crudo appartenente allo stesso lotto, con stessa data di scadenza, ci fossero corpi estranei. La pietanza sarà, comunque, sottoposta anche ad esami di laboratorio”, ha dichiarato Volpe.

La pietanza era una zuppa di legumi, scelta quel giorno, secondo il direttore generale, “da oltre il 60% dei pazienti dell’ospedale, senza che siano state ricevute altre segnalazioni negative”. Volpe ha aggiunto quanto segue. “Nell’ospedale tutti gli alimenti sono rigorosamente sottoposti a tutte le fasi di controllo, Haccp, dal momento in cui entrano nella struttura al momento in cui raggiungono il letto del paziente”.

Sull’igiene dei locali, il direttore generale ha dichiarato: “Quanto alle pulizie in Pediatria e nei reparti in genere, queste vengono regolarmente effettuate due volte al giorno e all’occorrenza”. Restano da verificare le condizioni dei locali e degli arredi segnalate dalla famiglia. Il bambino era stato ricoverato venerdì scorso. I genitori hanno lasciato l’ospedale ieri.