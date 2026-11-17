La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per venti forti su tutto il territorio campano valida a partire dalle 20 di questa sera, 17 novembre, e fino alle 16 di domani, 18 novembre.

Campania, diramata dalla Protezione civile allerta meteo per venti forti

Si prevedono venti localmente forti da Ovest-Sud-Ovest con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il fenomeno interessa le zone costiere: Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana (zona 1), Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini (zona 3), Tusciano e Alto Sele (zona 5), Piana Sele e Alto Cilento (zona 6) e Basso Cilento (zona 8).

La Protezione civile ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali volte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Non sono invece previste criticità legate alle precipitazioni, pertanto per il rischio idrogeologico l’avviso è di colore verde.