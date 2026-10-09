Maltempo, chiusa la SS7 Quater tra Varcaturo e Lago Patria: allagamenti e auto bloccate

Una nuova bomba d’acqua nella notte tra l’8 e il 9 ottobre ha provocato allagamenti sul litorale giuglianese. Il tratto della SS7 Quater tra Varcaturo e Lago Patria è stato chiuso in entrambe le direzioni, con carreggiate invase dall’acqua e auto rimaste bloccate.

Tratto chiuso e uscita obbligatoria a Varcaturo

Le segnalazioni degli automobilisti descrivono una situazione critica già dalle prime ore del mattino. Un cittadino riferisce che alle 6 era già obbligatorio uscire a Varcaturo, a causa degli allagamenti in entrambi i sensi di marcia. Altre testimonianze segnalano veicoli fermi nell’acqua all’altezza dello svincolo. Secondo quanto riferito dagli automobilisti, la polizia avrebbe scortato alcune auto contromano per consentire loro di lasciare il tratto chiuso. Le segnalazioni invitano a evitare la zona e a scegliere percorsi alternativi.

Scuole chiuse dopo le ordinanze dei sindaci

Già ieri, in previsione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, diversi sindaci avevano disposto la chiusura delle scuole per oggi, venerdì 9 ottobre. A Giugliano il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, il cimitero, la villa comunale e i parchi cittadini. L’amministrazione ha inoltre invitato la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Scuole chiuse anche a Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Qualiano, Villaricca, Marano e Mugnano, ma anche nell’Agro Aversano, come ad Aversa.