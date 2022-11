Persiste il maltempo nella regione Campania. La Protezione Civile ha infatti prorogato l’allerta meteo di ulteriori 24 ore.

Campania nella morsa del maltempo: prorogata allerta meteo di 24 ore

Fino alle 6 di domani mattina, domenica 20 novembre è in vigore una allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania di livello Arancione su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove il livello di allerta è invece giallo.

A partire dalle 6 di domani mattina e fino alle 6 di lunedì 21 novembre si passa ad una allerta di livello Giallo sull’intero territorio regionale. Si invitano i Sindaci alla massima attenzione, con l’attivazione dei Centri operativi comunali e l’attuazione di tutte le norme previste dai piani di Protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico.

Sono possibili infatti frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Si invitano le autorità competenti a valutare il rischio sul territorio di propria competenza adottando le dovute misure di messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini. Per la giornata di domani si raccomanda di avere attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico che potrebbero manifestarsi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.