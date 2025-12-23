Maltempo a Giugliano, annullato il live di Gabriele Esposito in piazza Matteotti: confermato il brindisi

A causa delle avverse condizioni meteo previste per domani, mercoledì 24 dicembre, è stato annullato il concerto live di Gabriele Esposito in piazza Matteotti a Giugliano. A darne notizia è il sindaco Diego D’Alterio attraverso i canali social. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, considerando le previsioni che annunciano pioggia e condizioni atmosferiche sfavorevoli.

Resta però confermato l’appuntamento del tradizionale brindisi in piazza, un momento molto atteso dalla città che, come ogni anno, richiama migliaia di persone e rappresenta un’occasione di incontro e festa per la comunità.

Viabilità e strade chiuse per ordine e sicurezza

Per garantire ordine pubblico e sicurezza, è stato disposto un piano di circolazione straordinario. Dalle ore 14 alle ore 20 saranno interdette al traffico alcune importanti arterie cittadine:

Via Roma , dall’intersezione con piazza Gramsci fino a corso Campano

Corso Campano , da via Roma fino a piazza Trivio

Via Cumana, dall’incrocio con via Sant’Anna fino a piazza Matteotti

Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica, a utilizzare percorsi alternativi e, se possibile, a muoversi a piedi o con i mezzi pubblici durante la fascia oraria interessata. Nonostante l’annullamento del live musicale, il brindisi in piazza resta un appuntamento simbolo, confermando lo spirito di partecipazione e condivisione che caratterizza da sempre l’evento.