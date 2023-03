L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli in seguito a un malore. Le sue condizioni sono giudicate buone dai medici.

Malore per l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino: ricoverato in ospedale

Ferlaino, che compirà 92 anni a maggio, è trattenuto in osservazione ma potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore. L’ex patron azzurro sta meglio e si è ripreso, come riferito dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio nel corso della trasmissione “Radio goal”. La notizia del ricovero è ben presto rimbalzata sui social: tantissimi gli auguri di pronta guarigione postati dai tifosi in queste ore.

Durante la sua gestione il Napoli vinse due scudetti (1986/87 e 1989/90) e una coppa Uefa (1988/89): merito anche di Diego Armando Maradona, che nel 1984 proprio Corrado Ferlaino era riuscito a portare a Napoli. L’attaccante argentino poi entrato nella storia del calcio atterrò assieme al presidente con un elicottero nello stadio San Paolo.