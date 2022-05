Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, tornano i festeggiamenti della Madonna della Pace a Giugliano. La festa quest’anno inizia il 4 giugno con il momento dell’intronizzazione mentre i due primi voli ci saranno invece il 6 giugno. Appena una settimana fa sono state sorteggiate le bimbe del Volo dell’Angelo, che quest’anno saranno quattro più una riserva.

Tanti gli appuntamenti in programma per celebrare, dopo mesi di attesa, la compatrona della Terza città della Campania. Tra questi, sono previsti anche due spettacoli serali. Special guest i Ditelo Voi, direttamente da Made in Sud, che si esibiranno, giovedì 9 giugno, in piazza Annunziata. Il giorno dopo, invece, si terrà nell’area mercatale della città, in via Campopannone, il concerto di Franco Ricciardi, artista partenopeo di successo.

Madonna della Pace a Giugliano, gli appuntamenti

Giovedì 9 giugno

Ore 19: Santa Messa presieduta da Don Vincenzo Marfisa, parrocco della Parrocchia Sacro Cuore.

Ore 20: In Piazza, esibizione della FAC – Federazione Acconciatori Campani, seguirà spettacolo serale dei Made in Sud con i Ditelo Voi, Luisa E Floriana.

Venerdì 10 giugno

Ore 19: Santa Messa presieduta da Don Leonardo Bruno, parroco della Parrocchia San Marco Ev.

Ore 21.30: Presso l’area mercato: Franco Ricciardi in concerto. La presenza di stand di categorie del territorio e food truck allieterà la serata dei partecipanti.

Sabato 11 giugno

L’Alba sarà salutata dal suono festoso delle campane.