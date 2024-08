Questa mattina un diportista ha fatto una scoperta inquietante nelle acque antistanti la Costiera Amalfitana: la carcassa di una grossa mucca galleggiava a poche miglia dalla costa. L’animale, probabilmente trascinato in mare da un fiume in piena a seguito delle recenti piogge intense, è stato avvistato nelle acque tra Positano e Amalfi.

Mucca senza vita trovata tra Positano e Amalfi

La carcassa, nonostante appaia intatta a un primo sguardo, emana un odore nauseabondo, segno che potrebbe essere in acqua da poco tempo. La Guardia Costiera di Salerno, allertata immediatamente, ha confermato la notizia e ha avviato le operazioni per la rimozione del bovino, oltre agli accertamenti per chiarire le circostanze del ritrovamento.

Attualmente, la carcassa si sta spostando verso Capri e Massa Lubrense, complicando ulteriormente le operazioni di recupero. Le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire eventuali rischi alla navigazione e all’ambiente marino.

Il video