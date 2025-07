Prosegue senza sosta l’attività della Guardia Costiera di Capri, impegnata sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania nell’ambito dell’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”. I pattugliamenti quotidiani effettuati nelle acque dell’isola e nell’area portuale hanno portato al controllo di oltre 75 unità, tra imbarcazioni da diporto e mezzi commerciali.

Capri, noleggi di barche e ormeggi abusivi: sequestri e sanzioni per oltre 14mila euro

Nel mirino dei militari è finita in particolare l’attività abusiva di noleggio e locazione di imbarcazioni: quattro soggetti sono stati individuati mentre svolgevano attività commerciali illecite. Le sanzioni elevate superano complessivamente i 14mila euro. Ma non è tutto. Nella mattinata di sabato, un’importante operazione è stata condotta nelle acque antistanti la spiaggia di Marina Grande. I militari hanno individuato e rimosso sette sistemi di ormeggio abusivi, privi di qualsiasi autorizzazione. L’azione ha restituito alla libera fruizione oltre 500 metri quadrati di specchio acqueo, un risultato significativo per la tutela dell’accesso al mare. Dell’intervento è stata informata l’Autorità Giudiziaria.

Durante l’operazione sono state elevate anche più di venti sanzioni ad imbarcazioni trovate ad ancorare o navigare a distanza non consentita dalla costa. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con un dispositivo articolato che prevede l’impiego di motovedette, pattuglie a terra e sistemi di monitoraggio da remoto della Sala Operativa. L’attività, sottolineano dalla Guardia Costiera, si fonda su una strategia di controllo mirata e capillare, resa possibile dall’esperienza e dalla professionalità maturate nel tempo.

Infine, si segnala un intervento di soccorso particolarmente delicato portato a termine nella giornata odierna dalla motovedetta della Guardia Costiera di Capri nel golfo di Napoli, in condizioni meteo avverse e con visibilità ridotta. Un bilancio che testimonia l’impegno delle forze marittime nel garantire sicurezza, legalità e tutela dell’ambiente marino in uno dei tratti più affascinanti e frequentati del Mediterraneo.