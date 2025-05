Immersa senza vita in una vasca da bagno piena di sangue. Al suo fianco un coltello. Così è stata ritrovata una donna di 51 anni, nella sua casa situata nella località Soccorso, frazione del comune di Fisciano.

Giallo a Fisciano, trovata senza vita nella vasca da bagno: al suo fianco un coltello

A lanciare l’allarme, nel pomeriggio di ieri, sono stati alcuni colleghi, preoccupati per la sua assenza sul posto di lavoro nel pomeriggio. Non riuscendo a contattarla, si sono recati presso la sua abitazione dove hanno fatto la macabra scoperta. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della 51enne.

Successivamente sono intervenuti i carabinieri, che da diverse ore stanno conducendo rilievi e accertamenti all’interno dell’appartamento, sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella del gesto volontario, ma le indagini restano aperte a ogni possibilità per ricostruire con precisione le circostanze del decesso. Non si esclude la pista dell’omicidio.