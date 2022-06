GIUGLIANO. In Campania c’è una vera e propria roccaforte di Giuseppe Conte, ed è la città di Giugliano. Dopo la scissione del Movimento 5 stelle con Luigi Di Maio, che ieri sera ha annunciato di lasciare i pentastellati per formare un nuovo gruppo “Insieme per il futuro”, in queste ore sono partiti i riposizionamenti.

Nella pattuglia pentastellata c’è chi ha già deciso da che parte stare. In molti stanno seguendo in queste ore il Ministro degli Esteri, altri invece restano fedeli alla linea del Movimento con Giuseppe Conte.

I pentastellati giuglianesi

A Giugliano nessuno al momento pare voler abbandonare il Movimento. Sicuramente non lo lasciano i due parlamentari, Mariolina Castellone e Salvatore Micillo. La prima, capogruppo al Senato è considerata tra i parlamentari più vicini al presidente Conte, il secondo ha da poco ricevuto l’incarico di coordinatore regionale per la Campania proprio per il Movimento. Dunque sia Castellone che Micillo restano nel Movimento. Come resterebbero fedeli ai 5 stelle anche i quattro consiglieri comunali giuglianesi. Salvatore D’Agostino e Stefano Ricciardiello già nella serata di ieri hanno fatto l’endorsement all’ex premier che ora si trova in parlamento indebolito, visto che in 61 hanno lasciato i 5 stelle per seguire Di Maio.

A Giugliano dunque Di Maio non avrebbe al momento riferimenti istituzionali su cui contare, sebbene il titolare degli Esteri sia stato più volte in città.