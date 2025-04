Pasqua finita in tragedia per una 74enne di Pozzuoli, deceduta dopo aver accusato un malore durante la gita di Pasqua ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Lutto a Pozzuoli, malore durante gita di Pasqua: muore 74enne

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava con i suoi familiari in un agriturismo del comune irpino, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si sarebbe sentita male mentre era a tavola con i parenti ed è deceduta. Immediatamente sono scattati i soccorsi e le manovre di rianimazione ma per la donna non c’è stato niente da fare.

I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della 74enne. L’episodio, a quanto si apprende, è avvenuto in località Scampata. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ariano Irpino, che stanno indagando sull’accaduto, nonché il magistrato di turno. La Procura della Repubblica di Benevento, intanto, ha disposto il trasferimento della salma nell’obitorio dell’Ospedale “San Pio” del capoluogo sannita, a disposizione della magistratura per eventuali ulteriori accertamenti.