Mugnano. Lutto nel mondo della scuola. E’ morto Leonardo Migliaccio, 50 anni. Era collaboratore scolastico in servizio al II Circolo didattico Giancarlo Siani, a Mugnano.

Lutto a Mugnano e nel mondo della scuola, è morto Leonardo Migliaccio: aveva 50 anni

Da tempo Migliaccio combatteva contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Dopo aver appreso la notizia della prematura scomparta, è partito il tam tam sui social da parte di conoscenti e cittadini.

Messaggi di cordoglio sono apparsi in queste ore su Facebook, tra cui quello del gruppo cittadino “Mugnano Libero”: “Mugnano libera esprime dolore per la morte di Leonardo Migliaccio per anni collaboratore scolastico del Secondo Circolo didattico di Mugnano. Ai familiari la vicinanza del nostro gruppo”, scrive un utente.

“Ho appena saputo della tua scomparsa, caro Leonardo. Che bella persona che eri, sapevo tramite amici che stavi attraversando un brutto incubo che poi si è trasformato in realtà. Ancora una volta questo maledetto mostro ha vinto, è stato un grande onore per me esserti amico. Ti porterò per sempre nei miei ricordi. Eri un simpaticone, sempre allegro e sorridente. Sentite condoglianze alla cara famiglia Migliaccio”, è il post di cordoglio di un amico di Leonardo.