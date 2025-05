Chiusura immediata della scuola Canonico Migliaccio, appartenente al Circolo Didattico Rione Principe, a Qualiano. A disporla con un’apposita ordinanza è il sindaco Raffaele De Leonardis che ne ha dato comunicato anche attraverso i suoi canali social.

Qualiano, chiude la scuola Canonico Migliaccio dopo il sisma: “Emersi danni da approfondire”

“A seguito dei controlli, iniziati ieri e completati oggi, sono stati riscontrati dei danni che hanno bisogno di verifiche ancor più approfondite alla Scuola Canonico Migliaccio, appartenente al Circolo Didattico Rione Principe“, fa sapere il primo cittadino.

“Per questo motivo, ho appena firmato l’ordinanza per la chiusura immediata dell’istituto, al fine di garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico. Le modalità di continuazione delle attività didattiche saranno decise dalla Dirigente Scolastica, che provvederà a fornire le opportune indicazioni a famiglie e personale. Nessun problema per le altre scuole, come già comunicato ieri”, ha aggiunto il sindaco di Qualiano.