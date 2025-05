 Qualiano, chiusa in via precauzionale la scuola Migliaccio dopo le scosse di terremoto

A seguito delle scosse di terremoto registrate nella mattinata di ieri, martedì 13 maggio, nell’area flegrea, l’amministrazione comunale di Qualiano ha disposto, in via precauzionale, la chiusura per la giornata di oggi della scuola Canonico Migliaccio.

La misura è stata adottata per consentire l’esecuzione di approfonditi accertamenti strutturali sull’edificio scolastico. “La sicurezza degli studenti, del personale e di tutti coloro che frequentano la scuola è la nostra priorità assoluta”, si legge nella nota diffusa dal Comune. I tecnici incaricati saranno impegnati nelle prossime ore nelle verifiche per accertare l’eventuale presenza di danni e assicurare che l’edificio rispetti tutte le condizioni di sicurezza necessarie per la riapertura.

Intanto, sono stati completati i controlli su tutti gli altri plessi scolastici del territorio comunale. Nessuno degli edifici ispezionati ha evidenziato criticità strutturali: pertanto, oggi tutte le altre scuole di Qualiano resteranno regolarmente aperte.