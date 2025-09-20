Lutto a Giugliano, operatore 118 stroncato da malore a. 44 anni: i funerali domani

Lutto a Giugliano per l’improvvisa dipartita di Gianluca Morardi, storico operatore del 118. L’uomo, 44 anni, è stato stroncato da un infarto. Circa due settimane fa, dopo aver accusato un malore a lavoro, si era recato all’ospedale di Pozzuoli. Da lì il ricovero d’urgenza e infine il decesso sopraggiunto in queste ore.

Lutto a Giugliano, operatore 118 stroncato da malore: i funerali domani

Gianluca lavorava per l’associazione “Gli angeli del soccorso”, la cui sede si trova nei pressi dell’ospedale San Giuliano. Originario del quartiere Sant’Anna, nel cuore del centro storico giuglianese, lascia la moglie Carolina, e il figlio. Le esequie si terranno presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi di Villaricca nella giornata di domani, 21 settembre, alle 21.

Sconcerto e dolore tra amici e colleghi. “Ci hai spezzato il cuore a tutti noi. Sei stato l’amico più forte del 118. Ora nel cielo c’è una stella in più che brilla. Un bacio da tutti gli amici dell’ambulanza ‘Gli angeli del soccorso’ “, si legge in un messaggio apparso sui social.