La città di Aversa in lutto per la scomparsa improvvisa di Carmela Monaco, venuta a mancare a soli 40 anni. La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità, suscitando incredulità e profonda commozione tra amici, conoscenti e quanti le erano legati.

Lutto ad Aversa, Carmela Monaco muore a 40 anni. Domani i funerali

Carmela era conosciuta per il suo carattere dolce e la sua dedizione alla famiglia: una madre attenta, una donna sempre presente per i suoi cari. La sua perdita lascia un vuoto enorme nel cuore del compagno Mario, dell’ex marito Domenico e dei suoi tre figli, Giuseppe, Manuela e Francesca, ai quali era profondamente legata. A soffrire per questa grave perdita anche i genitori, i fratelli e l’intera famiglia, stretti in un dolore condiviso.

In queste ore sono tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza che stanno arrivando, testimonianza dell’impronta lasciata da Carmela nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. L’ultimo saluto si terrà domani, giovedì 19 marzo, alle ore 15:30, nella parrocchia di Santa Maria alla Nova ad Aversa, dove amici e parenti si riuniranno per darle l’addio.