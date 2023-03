Aveva 59 anni. Una famiglia e un lavoro che lo rendevano una persona stimata e benvoluta in tutta Giugliano. Purtroppo è venuto a mancare, dopo aver lottato contro un tumore, Crescenzo Pacilio, coordinatore della Teknoservice, la ditta che si occupa della raccolta rifiuti in città.

Lutto a Giugliano e alla Teknoservice: è morto Crescenzo Pacilio

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno inondando la bacheca Facebook di Crescenzo. Un lutto che ha lasciato sgomenti e afflitti tantissimi giuglianesi abituati a vederlo lavorare anche al mercato ortofrutticolo di Santa Maria a Cubito. “Hai combattuto come un leone: addio zio, ti ricorderò per sempre”, scrive la nipote Maria. “Solo ora apprendo da Facebook la brutta notizia. R.I.P. Crescenzo, ti ricorderò sempre come la persona gentile e simpatica che veniva allo studio”, il pensiero di Angelica.

Parole di stima e affetto arrivano anche dal presidente del consiglio comunale, Adriano Castaldo, che affida a un post il ricordo di Crescenzo: Un grande dolore oggi. Crescenzo credo sia stata la prima persona che ho conosciuto tra i lavoratori della raccolta a Giugliano. Ci conoscemmo prima che diventassi consigliere comunale nel 2015 eppure è stato come se ci conoscessimo da sempre. Oggi lo ringrazio per aver sopportato in questi anni tutte le mie scocciature, i miei messaggi, le mie telefonate e non essersi mai tirato dietro. Un esempio da seguire. Un caro abbraccio a Francesco ed a tutta la famiglia”.

I funerali

Come anticipa Il Meridiano News, i funerali si terranno domani, giovedì 30 marzo alle ore 11:30 nel Santuario dell’Annunziata a Giugliano. Crescenzo lascia la moglie, due figli (Francesco e Anna) e un nipotino.