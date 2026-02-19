Aversa in lutto, 28enne trovato morto in casa in via Iammelli: domani i funerali

Un grave lutto ha colpito la comunità di Aversa nella serata di ieri. Un ragazzo di 28 anni, Pietro Citarella, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione situata in via Iammelli. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 20, quando è scattata la richiesta di aiuto.

Pietro Citarella trovato senza vita in casa: domani i funerali

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del giovane. Nell’appartamento sono arrivati anche i carabinieri della locale Compagnia, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti ci sarebbe quella di un gesto volontario, anche se saranno gli accertamenti successivi a fornire un quadro definitivo.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando profonda commozione e incredulità, soprattutto nel quartiere dove Pietro viveva. In queste ore si moltiplicano i messaggi di affetto e solidarietà indirizzati alla famiglia, duramente colpita dalla perdita. Pietro Citarella lascia il padre Nicola, la madre Cristina Ronza, la sorella Cristina e il fratello Paolo. L’ultimo saluto al giovane si terrà domani, venerdì 20 febbraio, alle ore 12, nella parrocchia di Santo Spirito, dove amici, parenti e conoscenti si riuniranno per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.