È il giorno del dolore a Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto dopo un errore medico all’ospedale Monaldi di Napoli. Al Duomo di Nola alle 11 è stato portato il feretro del bimbo, che resterà nella camera ardente fino all’inizio delle esequie, previste per le 15.

I funerali di Domenico Caliendo a Nola: alle 11 è giunta la bara. “È il momento di piangere”

“È arrivato il momento di piangere Domenico. Poi ricominciamo a combattere per ottenere giustizia”, sono le parole di mamma Patrizia. A officiare i funerali sarà il vescovo Francesco Marino, alla presenza del cardinale di Napoli Mimmo Battaglia, rimasto vicino a Domenico fino all’ultimo giorno dei suoi due mesi di calvario. È attesa anche la premier Giorgia Meloni che ha raccolto l’appello di Patrizia. E ci sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico. Presente anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Tantissimi i giornalisti presenti e la gente comune, venuta a manifestare il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia Caliendo per una vicenda che ha scosso l’Italia intera. Dopo il pellegrinaggio silenzioso all’esterno dell’ospedale Monaldi, dove in centinaia hanno deposto fiori e biglietti, adesso in tanti renderanno il proprio omaggio a Domenico in occasione dei funerali. Sul feretro di Domenico è stato poggiato un peluche, simile a quello che stringeva in una delle foto scattate in vita.

